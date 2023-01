Ook Indonesië en Pakistan ontbieden ambassadeur vanwege koranverscheuring

In navolging van Turkije hebben ook Indonesië en Pakistan de Nederlandse ambassadeur in hun land ontboden vanwege een koranverscheuring in Den Haag. Dat bevestigt een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken na berichtgeving van NOS. De landen reageren op een actie van Pegida-voorman Edwin Wagensveld, die vorige week zondag in Den Haag een exemplaar van de koran verscheurde en vertrapte.

Turkije riep vorige week dinsdag de Nederlandse ambassadeur al ter verantwoording en eiste dat Nederland dergelijke „provocerende acties” niet toestaat. Volgens het land is het „haatmisdrijf” het bewijs dat „islamofobie, discriminatie en xenofobie geen grenzen kent in Europa”. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zag verder afkeurende reacties van Algerije, Bahrein, Egypte, Marokko en Qatar langskomen. Deze landen hebben geen diplomatiek contact gezocht over de kwestie, meldt de woordvoerder.

Maandag maakte het ministerie bekend het Nederlandse consulaat in Istanbul vanwege een verhoogde dreiging voorlopig te sluiten. De Nederlandse ambassade in Ankara blijft wel geopend. Datzelfde geldt voor de ambassades in Jakarta en Islamabad. Wie naar Turkije afreist, moet volgens het reisadvies rekening houden met antiwesterse sentimenten en eventuele demonstraties.

De koranverscheuring in Nederland volgde een dag na een koranverbranding voor de Turkse ambassade in de Zweedse hoofdstad Stockholm. De actie van de extreem-rechtse activist Rasmus Paludan leidde ertoe dat Turkije verder afstand nam van instemming met toetreding van Zweden tot de NAVO. Afgelopen vrijdag herhaalde Paludan zijn actie voor een moskee in Kopenhagen, waarna hij volgens persbureau Reuters stelde wekelijks voor de Turkse ambassade een koran te zullen verbranden tot Turkije instemt met NAVO-toetreding.