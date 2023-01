Klokkenluider Uber: 'Er was iets fundamenteel verrot'

Voormalig Uber-toplobbyist Mark MacGann was een jaar geleden de bron van de Uber Files. De duizenden documenten legden bloot hoe het bedrijf wetten overtrad en politici bespeelde. Nu doet deze klokkenluider zijn verhaal. Journalist Stijn Bronzwaer sprak met hem over hoe het lekken van de documenten zijn leven heeft veranderd.

Lees hier het hele interview met Mark MacGann.

Heeft u vragen, suggesties of ideeën over onze journalistiek? Mail dan naar onze ombudsman via ombudsman@nrc.nl.