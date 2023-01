‘Het liefst geef ik mijn geld uit aan reizen’

in

‘Als twaalfjarig jongetje kwam ik er achter dat ik minder goed kon skateboarden dan mijn vrienden. Ik ging ze filmen en mocht met ze mee op skatetripjes. Daarna fotografeerde ik en volgde een opleiding tot sportleraar. Toen ik ontdekte dat ik als cameraman ook geld kon verdienen, ging ik me daarop richten. Op mijn YouTube-kanaal kon ik me voor het eerst echt uiten als filmmaker. Zo vond ik mijn eerste opdrachtgevers.

Mijn eerste opdracht was een aftermovie van een uitje van een organisatie die mensen met een beperking helpt. Nu werk ik voor grotere opdrachtgevers als Sony of de NPO. Vorig jaar heb ik een kinderserie geschoten, de Dikke Datashow, en ik film vaak voor Het Klokhuis.

Als cameraman maak ik soms dagen van wel twaalf uur. Ik reken standaard tien uur als dagtarief. Alles wat daaroverheen gaat zijn overuren en daar reken ik soms 150 procent voor. Je verdient dikke knaken, maar het werk gaat soms ten koste van je hoofd en je lijf.

Een andere inkomstenbron is mijn YouTube-kanaal. Daar post ik video’s over filmen, maar ik deel ook inzichten, bijvoorbeeld over hoe belangrijk slaap is. Ik heb 20.000 abonnees. Dat is niet heel veel, maar via advertenties en sponsordeals kan ik er aardig aan verdienen. Voor een shoutout van veertig seconden voor een merk krijg ik bijvoorbeeld duizend dollar.”

‘Elke maand maak ik tweeduizend euro van mijn zakelijke rekening naar mijn persoonlijke rekening over. Daarvan spaar ik vijfhonderd euro. De rest gebruik ik om van te leven. Veel hoge kosten heb ik niet. Ik heb het geluk dat ik antikraak woon. Binnenkort trekt mijn vriendin bij me in: dan halveren de kosten.

Ik geef niet veel geld uit aan kleding. Eens per jaar koop ik een broek en een paar shirts. Tegenwoordig bij Patagonia, omdat zij bewust met het klimaat proberen om te gaan.

Uit eten ga ik eens per maand. Ik zit niet veel in de kroeg, want ik drink niet. Voorheen gaf ik nog zo’n vijftig euro uit aan de kapper, maar nu knipt mijn vriendin mijn haar.

Een vaste maandelijkse uitgave die ik heb, is het voer en de verzekering voor de hond die ik met mijn moeder deel: honderd euro per maand.

Het liefst geef ik mijn geld uit aan reizen. Vaak moet ik ook reizen voor mijn werk. Vorig jaar ben ik voor Sony naar Indonesië geweest om te filmen. Dat was geweldig.

Met mijn vriendin ben ik een week naar de Dolomieten geweest, privé. Dat was achteraf best een dure vakantie. Ik let dan niet zo op mijn geld. Maar omdat mijn vriendin financieel niet in dezelfde fase zit, hebben we afgesproken dat voortaan wel te doen.”

Netto inkomen: gemiddeld 5000 euro per maand Gezamenlijke lasten: woonlasten (500 euro), sportschool (38 euro), boodschappen (350 euro), hond (100 euro) Sparen: elke maand 500 euro op privérekening Laatste grote aankoop: auto (18.000 euro)

