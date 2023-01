Fusie Talpa en RTL Nederland van de baan na tussenkomst ACM

De fusie tussen RTL Nederland en Talpa gaat niet door. Dat kondigen beide mediabedrijven maandag aan. De mogelijke fusie kreeg geen groen licht van Autoriteit Consument & Markt (ACM). De toezichthouder ziet te veel bezwaren bij de fusie die al in juni 2021 was aangekondigd.

ACM vreest dat het fusiebedrijf te veel marktmacht krijgt, zelfs na een voorstel om een deel van de advertentie-activiteiten af te stoten. Ook de wijzigingen van de overnameplannen die RTL en Talpa hadden voorgesteld om te voorkomen dat er een machtspositie ontstaat, acht de toezichthouder onvoldoende. ACM trekt die conclusie op basis van eigen onderzoek onder adverteerders en distributeurs. Mediahuis Nederland bevestigt aan NRC dat de beoogde overname van Talpa’s advertentietak door Mediahuis niet doorgaat. Een woordvoerder laat weten het oordeel van ACM te „betreuren”.

RTL Nederland en Talpa Network kondigden in de zomer van 2021 aan te willen fuseren. Het onderzoek van ACM zou eigenlijk afgelopen zomer worden afgerond. Eerder deze maand werd bekend dat Talpa de advertentieverkoop voor de tv-zenders SBS6, NET5, Veronica en SBS9 had overgedragen aan Mediahuis Nederland. Talpa en RTL deden hiermee een poging om alsnog de mededingingstoets te doorstaan. Dat is dus niet gelukt. Volgens ACM ontstaat er door de overname een te machtige partij in het commerciële medialandschap. Dat leidt, zo schrijft de toezichthouder op zijn website, tot prijsverhogingen voor adverteerders en voor telecomaanbieders die de zenders doorgeven. „Uiteindelijk betaalt de consument daarvan de rekening.”

De schaalvergroting op het gebied van contentproductie was de belangrijkste drijfveer voor de overname. Met hun fusie beoogden Talpa en RTL, nu nog concurrenten op de commerciële tv-markt, zich beter te wapenen tegen Amerikaanse videodiensten. RTL-abonneedienst Videoland moest de concurrentie aan gaan met streamingdiensten zoals Netflix en Disney+. Het duo zou qua marktaandeel de NPO voorbijschieten.

