Een paar maanden geleden werd onze kat Floris voor het huis doodgereden. Het verdriet en de ontsteltenis waren groot in het gezin, vooral bij de kinderen. Aan het eind van die dag werd Floris achter op het land begraven met op zijn graf een plankje waar zijn naam, geboorte- en overlijdensdatum op vermeld stonden.

Een paar dagen geleden komt mijn zoontje binnen terwijl hij de spade achter zich aan sleept.

„Kom”, zei hij. „We gaan Floris opgraven. Hij is nu lang genoeg dood geweest.”

