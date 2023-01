Het Marokko zoals hij dat zich herinnert, bestaat eigenlijk niet

‘Dat gevoel van op vakantie zijn. De warmte, de zon, het zand. Het relaxte, geen afspraak hoeven maken als je ergens langs wilt gaan maar gewoon binnenlopen. Je herkennen in de mensen die er wonen – ja, ik ben net als zij.” Mounir Raji (40) is fotograaf en werd geboren in Zaandam. Elke zomer ging hij zes weken met zijn ouders mee naar Marokko. De herinneringen aan die eindeloze weken waarin ze familie bezochten – zwemmen met zijn neven, met z’n allen eten in de schaduw, dagen en weken die maar duurden en duurden – roepen gevoelens van diep verlangen bij hem op. Dat resulteerde in het fotoboek Dreamland, dat vorige week verscheen en waarin hij vastlegt hoe hij Marokko ziet.

Landschappen met water en bergen in de ochtendmist. De kleuren van de huizen; steenrood, oudroze, zachtgeel. Jongetjes die op straat spelen. Een vriendengroep op het strand. „Als ik daar was, had ik altijd het gevoel dat alles klopte. Ik ben er geliefd en voel me geliefd. Terwijl ik, nu ik ouder ben, ook de problemen van Marokko zie. Er is ook armoede en werkloosheid. Niet alles is er zo goed geregeld als in Nederland. Ik heb de plek geïdealiseerd. Vandaar ook de titel: Dreamland.

Het is een ideale plek, die eigenlijk niet bestaat. Onder die zoete wereld zoals ik die als kind heb ervaren, zit een harde realiteit. Eentje waarin mensen moeten worstelen om te kunnen bestaan. „Sommige van mijn neven in Marokko zeggen: ik wil weg, naar Europa. Zij zeggen: daar zijn kansen. Voor hen is dát een ideale plek. Maar zij zien niet de problemen die zij hier tegen zullen komen. Alsof alles beter wordt als je huis en haard achterlaat.”