‘De Verzegelde Engel’ dompelt je onder in een sfeer van hyper-expressief getoonzet geloof

Wat maakt een muziekstuk tot een klassieker? Van De Verzegelde Engel (1988), een monumentaal koorwerk van de 90-jarige Russische componist Rodion Sjtsjedrin ter viering van 1.000 jaar Russisch Christendom, vraag je je bij de geweldige uitvoering door het Nederlands Kamerkoor meermaals af waarom je het niet eerder hoorde. Een modern meesterwerk is het, alleen dan onbekend.

De Verzegelde Engel dompelt je een heerlijk uur lang onder in een sfeer van absoluut, hyper-expressief getoonzet geloof, waarin de koorstemmen beieren als kerkklokken en kwinkeleren als vogels. Het Nederlands Kamerkoor knoopt het vast aan deeltjes uit Rachmaninovs wél bekende Liturgie van de heilige Johannes Chrysostomus en dat werkt uitstekend; Sjtsjedrin sluit naadloos aan bij Rachmaninovs wierrookwereld van stromend ademende kelderbassen en bronzen vrouwenstemmen.

Peter Dijkstra presenteert het hele programma als een adembenemend warm bad. Korische inzetten klinken spatgelijk én fluisterzacht, solistische bijdragen maken zich subtiel los uit het fluwelige geheel. En dan is er in De Verzegelde Engel nog de solo-dwarsfluit van de virtuoze Ana de la Vega, die met in wezen eenvoudige motieven de ziel kietelt als was elke terts een melancholieke smeekbede.

Toonladder-dialoog

Cappella Amsterdam toert gelijktijdig door Nederland en België met een programma rondom Bachs Wohltemperierte Klavier, in samenwerking met pianist Julien Libeer. Libeer maakte vorig jaar al een verwant, fraai conceptalbum (Bach and Beyond) waarin hij Bachs pedagogische verkenning van de toontreden benut als springplank naar andere pianomuziek. In The Welltempered Songbook is dat idee uitgerold naar koormuziek. Zo ontstaat een muzikale dialoog tussen Bach en vocale polyfonie van Josquin tot William Knight (1986).

Interessante zintuigelijke ervaring: door de secure opbouw en de toonsoortverwantschappen stromen de stijlen en eeuwen vriendelijk langs elkaar, nergens botsen ze. Chef Daniel Reuss leidt met de hem typerende, bewegelijke precisie.

William Knights koorcyclus (een opdrachtwerk van Cappella uit 2020) is prachtig en evocatief, Schütz (‘Die mit Tränen säen’) klinkt net als Mendelssohn (‘Richte mich Gott’) streng, tekstueel per syllabe helder en anti-larmoyant. De tussenkomst van Libeer met zijn welluidende, effectvolle Bach werkt tussentijds als panacee. Schütz’ tranen, Hindemiths angst, Brahms’ verlangen (prachtig); Bach geeft in deze setting op elke emotie antwoord. Scenisch verbeterpuntje: wanneer Libeer zijn delen Bach speelt, zit het koor in een huiselijke kring om hem heen. Het duurt even voor je de associatie met een XL-verjaardagsvisite weet te verdringen. Beide programma’s worden ook op Radio 4 uitgezonden.

Koor De Verzegelde Engel. Nederlands Kamerkoor o.l.v. Peter Dijkstra m.m.v. Ana de la Vega. Werken van Rachmaninov en Sjtsjedrin. Gehoord: 28/1 Muziekgebouw aan ’t IJ A’dam. Tournee t/m 5/2. Radio 4: 31/1 20.00 uur. ●●●●● A Well Tempered Songbook. Cappella Amsterdam o.l.v. Daniel Reuss m.m.v. Julien Libeer. Gehoord: 25/1 Muziekgebouw aan ’t IJ A’dam. Tournee t/m 12/2. Radio 4: 9/2, 20.00 uur. ●●●●●

