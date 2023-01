Commotie over zwaar gevangenisregime van Italiaanse anarchist Alfredo Cospito

Al meer dan tien jaar zit de Italiaan Alfredo Cospito in de cel na veroordelingen voor twee anarchistische geweldsdelicten. In 2006 ontploften twee bommen bij een opleiding van de carabinieri (marechaussee) waarbij er als door een wonder geen slachtoffers vielen, en in 2012 verwondde hij de directeur van een nucleair bedrijf.

Drie maanden geleden ging vijftiger Cospito in hongerstaking tegen zijn gevangenisregime, dat in mei vorig jaar door de toenmalige minister van Justitie Marta Cartabia was aangescherpt. Sindsdien zat Cospito in eenzame opsluiting, net als de zwaarste maffiabazen en terreurleiders. Hij is de eerste anarchist in Italië die onder dit regime wordt vastgehouden.

Cospito is sterk vermagerd en zijn gezondheid gaat hard achteruit. Vooraanstaande juristen en intellectuelen in Italië pleiten voor een verzachting van zijn gevangenisregime. Onder anderen priester Luigi Ciotti, de stichter van de bekende anti-maffia-organisatie Libera, roept op tot mildheid, opdat Cospito overleeft.

Maandag is hij vanuit de gevangenis op Sardinië naar een gevangenis gebracht met een gespecialiseerde ziekenboeg, in Milaan. Minister van Justitie Carlo Nordio staat onder zware druk om Cospito’s regime te verlichten. Justitie was eerder wel vóór het strenge regime omdat Cospito gezien zou kunnen worden als leider van een subversieve organisatie die vanuit de cel bevelen geeft, doelwitten kan aanwijzen en kan aanzetten tot geweld.

De Italiaanse media beschrijven Cospito als leider en ideoloog van de anarchistische beweging FAI-FRI, een internationale organisatie van anarchisten die verantwoordelijk wordt geacht voor zeker vijftig aanslagen in Europa sinds de oprichting in 2003. Maar zijn advocaat stelt dat de FAI als organisatie al zeker sinds 2012 niet meer actief is, en dat Cospito dus niet als haar leider kan worden aangeduid.

Brandstichting

Anarchisten verwerpen elke vorm van autoriteit en pleiten voor een maatschappij die ruimte biedt aan zelfbeschikking van het individu. Sommigen zien gewelddadige acties als geoorloofd om dat doel te bereiken. In de Romeinse wijk Trastevere leidde Cospito’s detentieregime dezer dagen tot onrust op straat. En of hij nog een leider is of niet, zijn opsluiting vuurt ook anarchisten buiten Italië aan om gewelddadig actie voor hem te voeren.

In Barcelona ging vrijdag het raam van het Italiaanse consulaat aan diggelen en werd „Vrijheid voor Cospito” op de muur gespoten. Onrustbarender vindt de Italiaanse overheid echter de brandstichtingen in Athene en Berlijn. In december ging in de Griekse hoofdstad al de auto van de diplomate Susanna Schlein, de eerste secretaris van de Italiaanse ambassade, in vlammen op. Zaterdagnacht gebeurde hetzelfde in Berlijn, met de auto van Schleins collega Luigi Estero.

De regering van premier Giorgia Meloni liet eerder weten dat „de staat het niet op een akkoordje gooit met wie haar bedreigt”. Het detentieregime van Alfredo Cospito is maandagavond wel besproken in de Italiaanse ministerraad, maar minister Nordio zal het strenge gevangenisregime niet terugdraaien, werd na afloop bekendgemaakt. In maart doet het Hof van Cassatie een uitspraak in de zaak, en voordien wil de minister niet ingrijpen, zo heeft hij laten weten.