Privacywaakhond: centraal opslaan paspoortgegevens brengt risico’s met zich mee

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) waarschuwt de Nederlandse regering tegen het centraal opslaan van paspoortgegevens. Dat staat maandag in een advies aan staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Koninkrijksrelaties, D66). De plannen dienen óf grondig te worden aangepast óf helemaal ingetrokken, stelt de Autoriteit.

Op dit moment slaat de gemeente, die de paspoort- of identiteitskaartaanvraag behandelt, zelf de benodigde persoonsgegevens op in een eigen database. Met een wijziging van de Paspoortwet wil het kabinet overgaan naar één centrale opslag. Daardoor zou straks alle informatie over paspoortaanvragen, waaronder vingerafdrukken, handtekeningen en pasfoto’s, centraal worden bewaard.

Het kabinet zou met de wijziging de grote privacyrisico’s van heel veel Nederlanders „niet goed meewegen”. De centralisering zou een „goudmijn voor cybercriminelen” betekenen, aldus AP-voorzitter Aleid Wolfsen. „In plaats van in te moeten breken in de databases van ruim 300 gemeenten, zijn criminelen straks met één hack klaar.” Het kabinet, zo oordeelt de Autoriteit, legt niet goed genoeg uit waarom de centrale opslag echt noodzakelijk is. Ook zou er onduidelijkheid ontstaan over wie verantwoordelijk is voor de veiligheid van de gegevens.

