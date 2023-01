Beleggingsfonds neemt rijkste man van India onder vuur, waarna diens bedrijven tientallen miljarden aan waarde verliezen

De waarde van de Adani Group, het imperium van Gautam Adani, de belangrijkste zakenman van India, is maandag opnieuw gekelderd op de beurs van Mumbai. Dit gebeurde na de publicatie van een eigen rapport dat de integriteit van het concern moest onderstrepen, maar door beleggers nauwelijks serieus werd genomen. Die publicatie was een antwoord op een aanval op Adani die vorige week werd gedaan door Hindenburg, een Amerikaans beleggingsfonds dat speculeert op koersdalingen en bedrijven onder vuur neemt die naar zijn mening overgewaardeerd zijn. Hindenburg is overigens de naam van de beruchte met waterstof gevulde Duitse zeppelin die in 1937 in New Jersey bij het afmeren na een transatlantische vlucht in vlammen opging.

De Adani Group is in een paar jaar tijd uitgegroeid tot een van de meest toonaagevende en in het oog springende bedrijven van India. Het doet in energie, logistiek, cement en tal van andere activiteiten. Gautam Adani staat te boek als een van de rijkste mensen in Azië, en een goede vriend en politieke bondgenoot van de Indiase premier Modi.

Nadat Hindenburg vorige week een vernietigend rapport over Adani uitbracht, ging er in een halve week tijd omgerekend 50 miljard dollar (46 miljard euro) van de waarde van aan Adani gelieerde beursgenoteerde bedrijven af. Het beleggingsfonds beschuldigt Adani van te hoge schulden, schimmige belastingconstructies en een beleid waarmee de beurskoersen kunstmatig zijn opgeblazen. „Brutale koersmanipulatie en boekhoudfraude” zijn twee van de termen die de Amerikanen daarbij bezigen. Adani Enterprises, het belangrijkste bedrijf, was begin 2020 nog zo’n 2 miljard dollar waard, maar eind vorig jaar al 55 miljard.

De ruzie met Hindenburg loopt hoog op en wordt in snel tempo ook politiek. Adani Group reageerde in het afgelopen weekeinde met een tegenrapport, waarin gepoogd wordt veel van de beschuldigen te weerleggen. Het concern stelt ook dat het Hindenburg-rapport een „gecalculeerde aanval is op India, haar onafhankelijkheid, de integriteit en onafhankelijkheid van haar instituties en de groei en ambitie” van het land.

Biksemsnelle stijging

Hinderburg reageerde daarop door Adani ervan te beschuldigen de „bliksemsnelle stijging van het bedrijf en van de rijkdom van zijn topman gelijk te stellen aan het succes van India zelf”. En: „Adani heeft zichzelf in de Indiase vlag gewikkeld terwijl hij het land plunderde.”

Maandag ging er nog eens 17 miljard dollar van de waarde van Adani-bedrijven af, die ieder een aparte beursnotering hebben. Sommige bereikten de maximale koersdaling van 20 procent waarna de handel wordt opgeschort. Een van de weinige stijgers was Adani Enterprises, veruit het grootste bedrijf. Dat komt dinsdag met een aandelenemissie ter waarde van 2,4 miljard dollar. De beurskoers van maandag lag nog wel onder de minimumprijs die geldt bij de aandelenemissie. Maandag kwam het nieuws dat een fonds uit Abu Dhabi 400 miljoen dollar van de emissie voor zijn rekening wil nemen.

De Adani Group zinspeelt erop om Hindenburg voor de rechter te slepen. De belegger reageerde daar strijdvaardig op, met de aantekening dat dit dan wel in de Verenigde Staten zou moeten gebeuren. Dan zouden bij een proces alle relevante stukken naar boven komen waar Hindenburg nog naar op zoek is.