Zitten er binnenkort insecten door je eten? Onlangs verleende de Europese Commissie toestemming om de Acheta domesticus, oftewel de huiskrekel, in meerdere voedselwaren te verwerken. Maar de gemiddelde consument weet maar weinig over het gebruik van insecten in en als voedsel, en dat is zorgelijk.

Samira I. Ibrahim is klimaatambassadeur en wetenschappelijk onderzoeker op gebied van duurzaamheid en maatschappelijke vraagstukken. Soumia Majait is onderzoeker en studeerde voeding en gezondheid aan de Wageningen Universiteit.

Insecten kunnen eventueel een vleesvervanger en alternatieve bron van eiwitten zijn; aan Wageningen University and Research wordt daar al jarenlang onderzoek naar gedaan. Het doel is dat insecten een grotere rol gaan spelen in de transitie naar een duurzamer voedselsysteem. De wereldbevolking groeit namelijk in rap tempo, en daarmee ook de vraag naar voedsel. De wereldbevolking zal naar schatting in 2050 naar ongeveer 10 miljard inwoners groeien. Dan zal er ook 70 procent meer voedsel nodig zijn om alle burgers van eten te voorzien. Dat maakt de urgentie voor ‘alternatieve’ voedselbronnen zoals insecten groot.

Met de nieuwe EU-vergunning mag nu gedeeltelijk ontvet poeder verkregen uit hele Acheta domesticus verwerkt worden in onder andere meergranenbrood, crackers, soepstengels, graanrepen, pizza’s en chocoladesnoepgoed.

Een zorgwekkend element aan deze vergunning is dat het exclusieve recht om poeder uit de huiskrekel te verwerken in verschillende voedselproducten nu verleend is aan Cricket One Co. Ltd, voor een termijn van vijf jaar. Het bedrijf uit Vietnam is tevens de aanvrager van de vergunning. De wetenschappelijke onderzoeken van Cricket One worden niet publiekelijk gedeeld, waardoor onderzoek naar dit poeder wordt belemmerd en informatie-uitwisseling en transparantie uitblijven. De wetenschappelijke rapporten over dit poeder zijn alleen bij de Europese voedselveiligheidsorganisatie EFSA bekend. Dit maakt het lastig voor de consument om zelf een weloverwogen beslissing te nemen.

Het consumeren van insecten mag in Europa dan wel nieuw zijn, maar in andere delen in de wereld is dat niet het geval. Hoewel er geen levensbedreigende gevolgen bekend zijn van het eten van insecten, is het van belang om wel grondig onderzoek te doen naar de veiligheid ervan.

Verschillen in de geologie en voedselbereidingstechnieken hebben veel invloed op de voedselveiligheid. Zo kan de temperatuur van een omgeving invloed hebben op de groei van het insect en zijn gevriesdroogde insecten veiliger en beter gereguleerd dan verse insecten. Om de voedselveiligheid te garanderen en de publieke gezondheid te waarborgen, is het van belang om de consument duidelijk te informeren.

Voedselallergieën

Ook is er weinig bekend over mogelijke voedselallergieën. Er zijn aanwijzingen dat allergische reacties kunnen optreden bij het eten van (onderdelen van) insecten. Deze conclusie wordt ook door de EFSA gedeeld in een rapport dat mei vorig jaar verscheen. Zo kan men allergisch zijn voor bepaalde insecteneiwitten zoals chitine. Of kan er kruisreactiviteit plaatsvinden. Als iemand bijvoorbeeld allergisch is voor schaaldieren, dan is er een grotere kans dat hij of zij ook allergisch is voor insecten. Tevens kan het zo zijn dat mensen een allergische reactie krijgen door hetgeen wat insecten hebben gegeten. Bevat het voedsel van insecten gluten, dan kan het zijn dat bij iemand met een glutenallergie een allergische reactie optreedt zodra hij of zij die insecten eet.

Kortom, het is van groot belang dat er aan meer transparantie rondom deze vergunning en de achterliggende wetenschap wordt gewerkt. Vragen en zorgen van de Europese burgers moeten serieuzer genomen worden. Als we een duurzaam voedselsysteem voor iedereen mogelijk willen maken, moeten we ook iedereen een eerlijke kans geven om een weloverwogen besluit te nemen over wat ze consumeren. Iedereen heeft namelijk het recht om te weten wat die eet.

