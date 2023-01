Television-frontman Tom Verlaine op 73-jarige leeftijd overleden

Television-frontman Tom Verlaine is op 73-jarige leeftijd overleden. Jesse Paris Smith, de dochter van zangeres Patti Smith, maakte de dood van de Amerikaanse zanger en gitarist zaterdag via sociale media bekend. Verlaine overleed volgens Smith na „een kort ziekbed”.

Verlaine richtte Television in 1973 op samen met Richard Hell. Met bedachtzame muziek stond de band aan de wieg van de Amerikaanse muziekstroming new wave van onder meer Talking Heads, Devo en Blondie. De band kende met het inmiddels klassieke album Marquee Moon, met daarop onder meer de nummers Marquee Moon, See No Evil en Venus, een doorbraak bij het grote publiek. Television zou kort na het uitbrengen van de tweede plaat Adventure in 1978 uit elkaar gaan. Verlaine maakte vervolgens lange tijd solomuziek, om in 1992 nog één album uit te brengen met Television. De band zou later slechts sporadisch optredens geven.

De muziek van Television was complexer, met onder meer door jazz beïnvloede riffs, waardoor andere bands in het new wave-genre populairder zouden worden. Critici en muzikanten beschouwen Verlaine als een zeer inventieve rockgitarist en het Amerikaanse tijdschrift Rolling Stone zette hem op nummer 56 in de top 100 beste gitaristen aller tijden.