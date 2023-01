Nederlander Giri wint Tata Steel-schaaktoernooi

De Nederlander Anish Giri heeft zondagmiddag het Tata Steel-schaaktoernooi gewonnen. In de dertiende en laatste speelronde wist hij de Roemeense Richárd Rapport te verslaan. Daarmee had hij genoeg punten om zich tot kampioen te kunnen kronen.

De 29-jarige Giri pakte de titel doordat de koploper na twaalf ronden, de Oezbeek Nodirbek Abdoesattorov, zondag verrassend verloor van de Nederlander Jorden van Foreest. Daardoor raakte Abdoesattorov de koppositie kwijt en bleef op acht punten staan, terwijl Giri na zijn zege op Rapport op 8,5 punt eindigde.

Eindelijk winst

Het is de eerste keer dat Giri het toernooi in Wijk aan Zee wint. De Nederlander werd bij vijf van zijn twaalf eerdere deelnames tweede. Dat Van Foreest Giri nu mede aan de eerste plaats hielp is een mooie goedmaker voor 2021. Toen werden de twee Nederlanders gedeeld eerste, maar verloor Giri vervolgens de barrage om de titel. Voor dat wapenfeit was 1985 het laatste jaar waarin een Nederlander het prestigieuze schaaktoernooi won: Jan Timman.

„Natuurlijk ben ik blij, want deze zege telt voor de mensen en het is ook voor mij belangrijk om het toernooi een keer echt op mijn naam te hebben staan”, zei Giri na afloop tegenover persbureau ANP. Wel moest hij na een periode van online schaken weer wennen aan het goede oude houten bord. „Ik had zolang geen klassiek schaak gespeeld, hier in Wijk aan Zee kwam ik er weer achter hoeveel erbij komt kijken om goed klassiek te schaken. En ook hoeveel werk er nog te doen is voor mij.”

Giri neemt de titel over van de Noorse wereldkampioen Magnus Carlsen, achtvoudig winnaar van het Tata Steel-schaaktoernooi. Giri versloeg Carlsen in de vierde speelronde in Wijk aan Zee in 35 zetten. De Nederlander omschreef die prestatie als „een soort van historisch moment” en „absoluut mijn grootste zege ooit”.

