Nederland wint troostfinale WK hockey van Australië

De Nederlandse hockeyers zijn dankzij een overwinning op Australië zondag derde geworden op het WK herenhockey in India. In de troostfinale in Bhubaneswar was Nederland de bovenliggende partij en werd het 3-1. In 2018, tijdens het vorige wereldkampioenschap, won Nederland zilver. Australië won toen brons.

In het eerste kwart van de wedstrijd kwam Australië, de nummer één van de wereld, op voorsprong door een doelpunt vanuit een strafcorner. Nederland kreeg in het tweede kwartier meerdere kansen maar slaagde er niet in op gelijke stand te komen. Na de rust werd de vierde Nederlandse strafcorner benut: het schot van Jip Janssen ging er via de voet van de uitloper in. Thierry Brinkman scoorde korte tijd daarna de 2-1 voor Nederland. In het derde kwart was Oranje definitief te sterk voor Australië: Brinkman scoorde ook het derde Nederlandse doelpunt en zette zijn ploeg daarmee binnen tien minuten op een ruime voorsprong.

Vrijdag verloor Nederland in de halve finale van België. Na shoot-outs werd het 2-3. In totaal scoorde de hockeyploeg dit toernooi 32 keer en kreeg het in slechts vier wedstrijden tegendoelpunten. Met veertien treffers boekte Oranje tegen Chili de grootste zege ooit op een WK. Bondscoach Delmée sprak eerder van een „geslaagde campagne” in zijn analyses: het toernooi was een test voor de Nederlanders, van wie meerdere hun eerste WK spelen.

Zondagmiddag spelen België, de regerend wereldkampioen, en Duitsland tegen elkaar in de finale van het WK hockey.

