Israël gaat meer wapenvergunningen afgeven aan burgers na schietpartij

Israël gaat meer wapenvergunningen afgeven aan burgers. Dat heeft premier Benjamin Netanyahu in de nacht van zaterdag op zondag aangekondigd na overleg met zijn kabinet, meldt persbureau AFP. De beslissing komt na twee schietpartijen. Vrijdag schoot een Palestijnse man zeven mensen dood in een synagoge in Oost-Jeruzalem. De ochtend daarna verwondde een 13-jarige Palestijn twee Israëliërs.

„Als burgers wapens hebben, kunnen ze zichzelf verdedigen”, zei de extreemrechtse minister van Binnenlandse Veiligheid Itamar Ben Gvir. Daarnaast gaat Israël ook maatregelen invoeren die „families van terroristen” hun sociale zekerheden ontnemen. Netanyahu zei onder meer dat er een wetsvoorstel klaar ligt dat gericht is op het intrekken van Israëlische identiteitskaarten voor Palestijnen met de Israëlische nationaliteit. Ook wil Netanyahu de daders en de mensen om hen heen harder straffen, onder meer door hun huizen te slopen.

Eerder schaalde Israël al de militaire aanwezigheid op de Westelijke Jordaanoever op. Premier Netanyahu riep de bevolking wel op om het recht niet in eigen handen te nemen. „We zijn niet uit op escalatie, maar bereiden ons voor op elk scenario”, aldus de vorige maand teruggekeerde premier.

Netanyahu wordt zwaar bekritiseerd in eigen land. Tienduizenden Israëliërs gingen voor de vierde zaterdag achtereen de straat op om te protesteren tegen de nieuwe radicaalrechtse regering van de premier. In Tel Aviv demonstreerden zo’n 40.000 mensen.

Oplopende spanningen

De laatste dagen lopen de spanningen op tussen Israël en de Palestijnen. Op vrijdag, de dag van de herdenking van de Holocaust, werden bezoekers van een synagoge beschoten. De politie heeft de 21-jarige schutter gedood, maar ondervraagt familieleden van de terrorist en andere verdachten. Volgens internationale persbureaus zijn 42 mensen opgepakt.

Een woordvoerder van de door de EU als terroristisch beschouwde Palestijnse beweging Hamas heeft volgens de Israëlische krant Haaretz laten weten dat de schietpartij een vergelding is voor de legeractie van Israël donderdag op de Westelijke Jordaanoever. Het leger doodde bij een inval in een vluchtelingenkamp negen mensen. De inval was volgens VN-experts de dodelijkste in bijna twintig jaar.

Op zaterdagochtend verwondde een 13-jarige Palestijn twee Israëli’s. De dader is volgens de politie „geneutraliseerd”, over zijn motief is niks bekend.