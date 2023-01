FC Twente blijft na gelijkspel tegen koploper Feyenoord volop meedoen in de top

‘Welkom in de hel van Enschede”, zong de aanhang van FC Twente zondag halverwege de tweede helft van de wedstrijd tegen Feyenoord.

De stoere woorden kwamen voort uit de gelijkmaker – rechtsback Joshua Brenet had de club uit Enschede met een kopbal net op gelijke hoogte gekopt – én de ongeslagen thuisreeks. Feyenoord was zondag met de 1-1 pas de derde club die dit seizoen gelijkspeelde in Enschede. De overige competitiewedstrijden in de eigen Grolsch Veste werden gewonnen door het team van Ron Jans.

Na afloop liepen de FC Twente-spelers een bescheiden ereronde langs de eigen aanhang, die hun ploeg in de tweede helft niet naar de winst kon schreeuwen. Zowel Feyenoord als FC Twente liet kansen op het winnende doelpunt onbenut in de slotfase. Een handsbal van FC Twente-aanvoerder Robin Pröpper in het zestienmetergebied bleef vlak voor tijd onbestraft, tot onvrede van de hevig protesterende Feyenoordspelers. Volgens scheidsrechter Allard Lindhout kreeg Pröpper een duwtje in zijn rug en was het daarom geen strafschop.

Discutabele beslissing

Na afloop ging het vooral over die discutabele beslissing. FC Twente-trainer Ron Jans vond dat Feyenoord een strafschop had kunnen krijgen. Hij prees zich gelukkig met de beslissing van de scheidsrechter en met het resultaat, dat de verhoudingen op het veld goed weergaf: „Als je bij Twente een punt haalt, doe je het hartstikke goed”, zei hij met een knipoog. De bravoure van Jans en de eigen aanhang komt niet uit de lucht vallen, want FC Twente verrast dit seizoen met georganiseerd en attractief voetbal. Het staat nu vijfde, zes punten achter koploper Feyenoord.

Feyenoord-trainer Arne Slot was een stuk minder mild in zijn oordeel over de niet gegeven strafschop. Hij noemde het een „onacceptabele beslissing” die de uitslag van de wedstrijd voor Feyenoord op negatieve wijze had beïnvloed. Topwedstrijden worden beslist op details, memoreerde Slot, en het duwtje en de onbestrafte handsbal waren volgens hem die details.

Slot was blij om te zien dat Feyenoord, toen de Twente-fans erachter gingen staan, de rug rechtte en na de gelijkmaker zelfs de meeste aanspraak maakte op de winst. Het was een wedstrijd van de slimmigheidjes, aldus Slot, een gedeelte van het spel waarin hij FC Twente beter vond. De Feyenoord-trainer is bezig met veel nieuwe, veelal jonge spelers een elftal te smeden, terwijl FC Twente over een aantal slimme, ervaren krachten beschikt. Slot noemde aanvoerder Pröpper en ook de jongere Ramiz Zerrouki, die door Slot begeerd wordt en een belangrijke rol speelt in de prestaties van FC Twente dit seizoen.

Vooraf waren veel ogen gericht geweest op Zerrouki, als ware het een déja vu met de transferperiode van afgelopen zomer. Toen wilde Feyenoord de middenvelder al contracteren, maar liet FC Twente hem niet gaan. Ook in de huidige, winterse transferperiode klopten de Rotterdammers aan voor Zerrouki. Opnieuw kregen ze nul op rekest. Het is de realiteit van de verhoudingen in de Eredivisie, waarin het ambitieuze FC Twente niemand hoeft te verkopen en Feyenoord niet de financiële middelen heeft om biedingen te doen die niet te weigeren zijn.

Sluiten van transfermarkt

De technisch directeur van FC Twente, Jan Streuer, verwacht desgevraagd dat er tot het sluiten van de transfermarkt, komende dinsdag, „niks spectaculairs” meer zal gebeuren en dat het elftal van Jans dus bij elkaar blijft. Ook voor Virgil Misidjan was deze transferperiode interesse, van het Bulgaarse Ludogrets waarvoor hij eerder uitkwam. Maar ook de buitenspeler hield FC Twente aan zijn contract. Streuer: „Niemand verkoopt graag z’n betere spelers op het laatste moment, want je verzwakt jezelf. Zo’n transfer kun je veel beter komende zomer doen.”

Zondag werd duidelijk waarom Feyenoord-trainer Slot Zerrouki zo graag aan zijn selectie wil toevoegen. De Algerijns international verdeelde het spel van achteruit, zette druk op de Feyenoord-verdediging en stichtte gevaar met een lage voorzet uit een vrije trap. In de tweede helft, toen bij Feyenoord Quinten Timber in de ploeg was gekomen om het middenveld te versterken en Zerrouki te beteugelen, werd de gelijkmaker van Brenet ingeleid door een lange bal van Zerrouki.

De wedstrijd – een felle, vermakelijke topper – speelde zich veel op het middenveld af. Een echte ‘hel’ werd het nooit, maar FC Twente doet volop mee in de top en zorgt ervoor dat koploper Feyenoord in het zicht van de achtervolgers blijft. AZ volgt op twee punten op de tweede plaats. Volgende week zondag ontvangt Feyenoord in de Kuip PSV, derde op vier punten achterstand.