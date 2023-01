Djokovic evenaart op Australian Open Nadal met 22ste grandslamoverwinning

Novak Djokovic heeft zondag voor de tiende keer de Australian Open gewonnen. De Servische tennisser was in de finale van het grandslamtoernooi in Melbourne in drie sets te sterk voor de Griek Stéfanos Tsitsipás: 6-3, 7-6(4) en 7-6(5). Het betekende de 22ste grandslamtitel voor de 35-jarige Djokovic, die nu op gelijke hoogte staat met de Spanjaard Rafael Nadal. Ook staat Djokovic door zijn overwinning opnieuw nummer één op de wereldranglijst.

Het duel tussen Djokovic en Tsitsipás begon om half acht´s avonds in Melbourne (half tien ´s ochtends Nederlandse tijd) en duurde ruim drie uur. Djokovic won de eerste set vrij eenvoudig, maar in de tweede en derde set bood Tsitsipás veel weerstand. Beide keren besliste Djokovic de set na een tiebreak.

Djokovic lost dankzij zijn finalewinst de Spanjaard Carlos Alcaraz af als nummer één op de wereldranglijst. Laatstgenoemde was de jongste koploper van die ranglijst ooit. Djokovic was eerder al 373 weken de nummer één van de wereld, langer dan iedere andere tennisser. De Serviër won behalve tien keer de Australian open ook Wimbledon (7 keer), de US Open (3 keer) en Roland Garros (2 keer).

Zaterdag won Aryna Sabalenka al de finale voor de vrouwen. De Wit-Russische tennisster versloeg de Kazachstaanse Elena Rybakina in de finale in drie sets: 4-6, 6-3 en 6-4. Sabalenka benutte na bijna tweeënhalf uur tennissen haar vierde matchpoint. Voor Sabalenka, die meedeed onder de neutrale vlag vanwege de betrokkenheid van Wit-Rusland bij de oorlog in Oekraïne, betekende de finalewinst haar eerste grandslamtitel.