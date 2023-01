Trailer - Nagasaki Deze podcast luister je ook in onze app

In de fictievertelling Nagasaki duurt het niet lang voordat de bom valt. Als het gebeurt en hoofdpersoon Franka in één klap haar familie en huis kwijt is, schakelt de podcast over naar de hoogste versnelling. Franka start een zoektocht in het puin naar haar vriendin Cleo, terwijl ze de verwoesting en het verlies in taal probeert te vangen. Haar spokenwordachtige monoloog wordt vergezeld van ruis, knallen, beats en de hichiriki – een Japans blaasinstrument met een hoog, spookachtig geluid. Als geheel kan de in totaal een dik uur durende ‘audiofilm’ een bijna uitputtende luisterervaring zijn, maar op de beste momenten vallen sound design, verhaal en de poëtische beschrijvingen samen tot een betoverend geheel.

Nagasaki, zes afleveringen van 7-10 minuten, NOX.