Bloednerveus kom ik aan in het ziekenhuis. Ik moet mijn verstandskiezen laten trekken. Nadat ik ben verdoofd is het wachten op de kaakchirurg. Om me een beetje te kalmeren, vraagt de assistent wat ik voor werk doe. „Ik ben freelance journalist”, vertel ik haar. „En jij?”

