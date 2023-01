Oud-generaal Petr Pavel wint presidentsverkiezingen Tsjechië

De Tsjechische oud-generaal Petr Pavel heeft de tweede ronde van de Tsjechische presidentsverkiezingen gewonnen. Hij versloeg, na het tellen van 96,9 procent van de stemmen, oud-premier Andrej Babis met 57,8 procent van de stemmen. Dat melden internationale persbureaus zaterdag. De Tsjechische premier Petr Fiala heeft Pavel gefeliciteerd met zijn zege.

De 61-jarige Pavel is daarmee de nieuwe president van Tsjechië. Tijdens de eerste ronde twee weken geleden won Pavel ook al van Babis. Omdat geen van beide kandidaten toen meer dan 50 procent van de stemmen haalde, was een tweede stemronde nodig.

De nieuwe president van Tsjechië begon zijn militaire carrière in de jaren tachtig in communistisch Tsjechoslowakije. Na de Fluwelen Revolutie in 1989 bleef hij in dienst en klom hij op tot hoogste militair van Tsjechië. Hij leidde vervolgens het Militair Comité van de NAVO. In 2018 ging hij met pensioen, maar leek zich daarna al voor te bereiden op een gooi naar het presidentschap. Formeel is Pavel onafhankelijk, maar hij heeft de steun van de liberale coalitieregering en gematigde kandidaten die in de eerste ronde afvielen.

Steun voor Oekraïne

Zakenman en miljonair Babis is momenteel parlementariër, maar was tussen 2017 en 2021 premier van Tsjechië. Vlak voor de verkiezingen twee weken geleden werd hij vrijgesproken van fraude met Europese subsidie. Zowel als premier als in de oppositie heeft hij zich altijd kritisch getoond ten opzichte van Rusland en Oekraïne gesteund, maar tijdens de presidentscampagne toonde hij zich plotseling kritisch over de NAVO en de sancties tegen Rusland. Pavel heeft zich juist uitgesproken voor extra steun aan Oekraïne en de invoering van de euro in Tsjechië.

Het presidentschap in Tsjechië is voornamelijk symbolisch. De president heeft weinig uitvoerende macht, maar mag wel de premier benoemen en rechters voor het constitutionele hof nomineren.