Lahav Shani stopt als chef-dirigent in Rotterdam en stapt over naar München

De Israëlische dirigent Lahav Shani (34), sinds 2018 chef van het Rotterdams Philharmonisch Orkest, wordt in september 2026 chef-dirigent van de Münchner Philharmoniker. Hij treedt daarmee in de voetsporen van dirigent Valery Gergiev, aan wiens internationale carrière sinds de inval in Oekraïne een einde kwam vanwege zijn nauwe banden met Vladimir Poetin. Ook in Rotterdam was Gergiev lange tijd chef-dirigent (1995-2008). Het Rotterdamse Gergiev Festival beleefde de laatste editie in 2021.

De benoeming van Lahav Shani bij de Münchner Philharmoniker wordt aanstaande woensdag door de gemeenteraad van München bekrachtigd en sluit dan naadloos aan op Shani’s in 2020 verlengde contract als chef in Rotterdam, dat afloopt na het seizoen ‘25/’26. Ook is Shani sinds 2020 chef-dirigent van het Israel Philharmonic Orchestra.

Dat de benoeming in München een einde maakt aan Shani’s Rotterdamse chefschap, wordt bevestigd door George Wiegel, algemeen directeur van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Hij heeft Shani zaterdagochtend over zijn besluit gesproken. „Lahav Shani wil geen drie orkesten als chef-dirigent combineren. Hij kiest voor München en Israël. Wij zijn daar teleurgesteld over, maar we zijn ook blij dat onze relatie in goede harmonie verder gaat. Hij heeft toegezegd als gastdirigent terug te zullen komen.”

Het Rotterdams Philharmonisch Orkest gaat de komende maanden „de markt weer op” om zich te oriënteren op een nieuwe chef, aldus Wiegel.

Lees ook dit interview met Lahav Shani: ‘Rotterdams Philharmonisch heeft heerlijke open gretigheid’