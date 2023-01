Israël verhoogt militaire aanwezigheid Westelijke Jordaanoever na schietpartij bij synagoge

Israël heeft de militaire aanwezigheid op de Westelijke Jordaanoever opgeschaald. In het gebied is het al langer onrustig. Vrijdagavond vond een dodelijke schietpartij plaats bij een synagoge in Oost-Jeruzalem, daarbij vielen zeker zeven doden en meerdere gewonden. Een dag eerder viel het Israëlische leger binnen bij een vluchtelingenkamp in Jenin, waarna een urenlange schietpartij volgde. Daarbij kwamen negen Palestijnen om het leven.

De laatste dagen lopen de spanningen op tussen Israël en de Palestijnen. Ook zaterdagochtend is er volgens Israël een schietpartij geweest in het oosten van Jeruzalem. Daarbij zijn twee mensen gewond geraakt. Waar de schietpartij precies plaatsvond en wat het motief is van de volgens de politie inmiddels „geneutraliseerde” dader van dertien jaar, is niet bekend.

Op vrijdag, de dag van de herdenking van de Holocaust, werden bezoekers van een synagoge beschoten. De politie heeft de 21-jarige schutter gedood, maar ondervraagt zaterdag naar eigen zeggen „sommige familieleden van de terrorist” en andere verdachten. In totaal zijn volgens internationale persbureaus 42 mensen opgepakt.

Volgens Israël zit een Palestijnse man achter de vermoedelijk terroristische aanslag van vrijdag. De schutter opende het vuur nadat de bezoekers het gebedshuis verlieten aan het einde van de sabbatviering in de wijk Neve Yaakov. Die ligt in het door Israël ingelijfde deel van de stad. De Israëlische politie sprak van „een van de heftigste aanvallen” uit de afgelopen jaren.

VN-generaal António Guterres stelde in een reactie dat er „geen excuses” bestaan voor „terroristische daden”. Hij vreest voor een escalatie van geweld op de Westelijke Jordaanoever. De Amerikaanse president Joe Biden noemde de schietpartij een „aanval op de beschaafde wereld”. Biden heeft inmiddels contact gehad met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Ook de Britse minister van Buitenlandse Zaken heeft de aanslag veroordeeld.