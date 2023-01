‘Historische groei’ van aantal zonnepanelen

Het vermogen van zonnepanelen op daken van woningen in Nederland is in 2022 gegroeid met meer dan 30 procent. Dat meldt brancheorganisatie Netbeheer Nederland vrijdag op basis van cijfers van de meeste netbeheerders in Nederland. De bedrijven die over het elektriciteitsnet gaan, spreken van een „historische groei”.

Netbeheerder Stedin zag het vermogen van zonnepanelen op huizen in de provincie Utrecht bijvoorbeeld stijgen met 41 procent en in Zeeland met 24 procent. Liander, in vijf provincies actief, mat een toename van 17 procent. Twee kleine netbeheerders zijn niet in de cijfers meegenomen, maar volgens een woordvoerder van Netbeheer Nederland maakt dat op landelijke schaal weinig uit.

De netbeheerders spreken tegelijk hun zorgen uit over de capaciteit van het stroomnet. Als de zon schijnt en huishoudens gebruiken op dat moment juist weinig stroom, leveren de zonnepanelen elektriciteit terug aan het stroomnet, waar veel kabels al aan hun limiet zitten. Netbeheer Nederland roept consumenten dan ook op: „Zet de wasmachine aan wanneer de zon schijnt.”

Stroom wegstrepen

De Tweede Kamer debatteerde deze maand over het afschaffen van de salderingsregeling, die ervoor zorgt dat huishoudens de opbrengst van hun zonnepanelen mogen wegstrepen tegen de stroom die ze verbruiken. Op dit moment lijkt er onvoldoende steun voor afschaffing.

Zonder de salderingsregeling hadden er nu minder zonnepanelen op de daken gelegen, denkt de woordvoerder van Netbeheer Nederland. „Maar met de dalende prijzen van zonnepanelen en de stijgende energieprijzen is het ook zonder salderen financieel aantrekkelijk om panelen aan te schaffen.”