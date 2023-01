Frieda’s bellers

Vanaf 16 januari: De Hijger Deze podcast luister je ook in onze app

De 24-jarige Frieda durft sinds een traumatische gebeurtenis haar huis niet meer uit. Als een hijger haar begint lastig te vallen, voelt ze zich ook thuis niet meer veilig. In vijf afleveringen volgen we in deze volledig uit telefoongesprekken bestaande fictiepodcast hoe Frieda’s geestesgesteldheid door haar telefonische belager op de proef wordt gesteld.

In zo’n volledig op dialogen leunend verhaal kan de kleinste hapering in het acteerwerk de betovering verbreken. Dat gaat ook in deze serie niet altijd goed, maar toch is het knap hoe snel je betrokken raakt bij Frieda en de terugkerende bellers. Ook het decor is sterk: het verhaal speelt zich af in 1995, toen privacy nog niet over internet ging maar over telefoonboeken.

De Hijger, vijf afleveringen van 14-22 minuten, Karin van der Meer & Hanneke Hendrix,