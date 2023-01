Dansen bij George Balanchine

Introducing S2: The Turning: Room of Mirrors Deze podcast luister je ook in onze app

In 2021 gaf The Turning: The Sisters Who Left een indrukwekkend inzicht in de verstikkende kloosterorde van Moeder Teresa. In het tweede seizoen richt Erika Lantz haar pijlen op choreograaf George Balanchine. Hij was niet alleen van grote invloed op de balletwereld van de vorige eeuw, maar vroeg ook het uiterste van zijn leerlingen. Ze adoreerden hem, vertellen ze in de podcast, dansen bij Balanchine was als „opgroeien met Mozart”.

Maar het betekende ook: afgeschermd zijn van de buitenwereld en door extreme diëten, drugs en chirurgische ingrepen aan Balanchine’s ideaalbeeld proberen te voldoen. Intussen knoopte Balanchine zelf relaties aan met vele dansers. Net als in het eerste seizoen toont Lantz zowel de aantrekkingskracht, als het extreme karakter van het ‘kloosterachtige’ leven onder Balanchine.

The Turning: Room of Mirrors, tien afleveringen van 50 minuten, iHeartMedia.