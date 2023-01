Alles wat je dácht niet te willen weten over mest

Geen ander land in Europa heeft zo veel koeien, kippen en varkens per hectare als Nederland. We importeren grote hoeveelheden veevoer en exporteren grote hoeveelheden vlees en zuivel. En wat achterblijft: mest. Jaarlijks zo’n 75 miljard kilo.

Wat moeten we met al die mest? Al decennia worstelen opeenvolgende ministers van Landbouw met die vraag. Ook afgelopen week zorgde het onderwerp voor ophef. Minister van Landbouw Piet Adema moest zich woensdag in de Tweede Kamer verantwoorden: waarom had hij de Kamer niet geïnformeerd over de harde botsing die hij had met Brussel over het Nederlandse mestbeleid?

In deze Haagse Zaken hebben we het dus over mest én de roerige politieke geschiedenis daarvan. Je hoort van Clara van de Wiel en Eppo König over Nederlandse en Europese landbouwpolitiek en over de eerste, grote politieke test voor Piet Adema. En we bespreken waarom Brussel op het gebied van natuur en milieu steeds strenger lijkt te worden voor Nederland.

