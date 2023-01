VS doden een van de leiders van IS in Somalië

Het Amerikaanse leger heeft in het noorden van Somalië een van de leiders van Islamitische Staat (IS) gedood. Dat heeft het Amerikaanse ministerie van Defensie donderdag bekend gemaakt. Het gaat om Bilal al-Sudani, die een belangrijke rol zou hebben gespeeld bij de financiering van de terroristische organisatie.

De troepen hoopten Al-Sudani tijdens de operatie gevangen te kunnen nemen, maar hij overleefde het vuurgevecht dat bij zijn arrestatie ontstond niet. Nog tien andere IS-strijders kwamen om het leven. Volgens de Amerikaanse minister van Defensie Lloyd Austin werd Al-Sudani woensdag gedood, tijdens een speciale operatie waar president Joe Biden goedkeuring voor had gegeven. De IS-leider zat verscholen in een grottencomplex.

Bij de operatie zijn volgens Austin geen burgers gewond geraakt. CNN claimt dat één Amerikaanse soldaat wel verwondingen opliep tijdens de missie, door de beet van een hond van het eigen leger.

De dood van Al-Sudani is niet bevestigd door IS. Hij werd al jaren gezocht door de VS en kwam in 2012 in het vizier van het ministerie van Financiën. Hij hielp toen buitenlandse strijders om af te reizen naar een trainingskamp van Al-Shabaab, de belangrijkste terroristische organisatie in Somalië.