Rob van Someren wint Gouden RadioRing met ‘Somertijd’

Rob van Someren is donderdag de grote winnaar gebleken van het radiogala. Zijn programma Somertijd op Radio 10 won de Gouden RadioRing en van Someren zelf won ook de RadioRing voor Beste Presentator.

Het is voor de tweede keer dat het programma de Gouden RadioRing wint. In 2013 sleepte het programma de prijs ook al binnen. Toen was het nog bij Radio Veronica te horen. Somertijd was de afgelopen vijf jaar vier keer genomineerd voor de prijs.

De zeventiende editie van het gala was de eerste waarin geen onderscheid werd gemaakt tussen de beste mannelijke en vrouwelijke presentator. Van Someren zelf was niet bij de uitreiking aanwezig, maar liet vanaf zijn vakantieadres in Kaapstad weten „oprecht vol te zijn geschoten”, omdat hij ontzettend blij is voor de mensen met wie hij het programma iedere dag maakt. Ook zei Van Someren dat hij sowieso nog door gaat met radio maken. „Ik kan nog wel even mee”, aldus de radio-dj.

De RadioRing voor Beste Podcast ging naar ‘F1 aan Tafel’ en de Marconi Award voor Aanstormend Talent werd gewonnen door Nordin Besling van FuX. De award voor Beste Zender ging naar NPO Radio 1.