Rechter: klimaatactivist mag niet meedoen aan blokkade A12

Klimaatactivist Lucas Winnips mag zaterdag niet naar de blokkade van de A12 in Den Haag die Exinction Rebellion organiseert. De voorzieningenrechter van de stad kon vrijdag volgens persbureau ANP niet oordelen of het Openbaar Ministerie de activist terecht heeft verboden naar de demonstratie te gaan, en heeft daarom het gebiedsverbod in stand gehouden.

Dinsdag komt de zaak opnieuw voor de rechter, schrijft ANP, maar de actie op de snelweg is dan al geweest.

Winnips werd vorige week in het Noord-Hollandse Castricum aangehouden omdat hij op Twitter had opgeroepen opgeroepen om mee te doen aan de snelwegblokkade, schrijft NH Nieuws. Hij werd verdacht van opruiing en mocht vanaf dat moment niet meer op het deel van de A12 komen dat de klimaatactivisten zaterdag willen blokkeren. Donderdagochtend vroeg werden nog eens zes klimaatactivisten opgepakt.

Dit bericht wordt aangevuld.

