Nieuwe opvanglocatie asielzoekers mogelijk in Alkmaar, om druk op Ter Apel te verlichten

In Alkmaar komt mogelijk een centrale opvanglocatie (COL) voor asielzoekers in een voormalig belastingkantoor. Het Alkmaars college is deze maand benaderd door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) om de locatie te gebruiken als plek waar asielzoekers ongeveer een week opgevangen kunnen worden terwijl hun aanvraag wordt verwerkt. Voorwaarde is wel „dat er afspraken zijn met het Rijk over de kosten, het beheer en de veiligheid”, schrijft het college. De gemeenteraad moet nog akkoord gaan met het voorstel.

Momenteel staat het enige aanmeldcentrum in het Groningse dorpje Ter Apel, waar asielzoekers vaak nog enige tijd moeten doorbrengen. Het afgelopen jaar kwamen daar tal van schandalen aan het licht, van asielzoekers die om de haverklap buiten moesten slapen tot onder het tapijt geveegde geweldsincidenten tussen minderjarigen. Ter Apel is daarmee symbool geworden voor het falende asielbeleid van het kabinet.

Onvoldoende draagvlak

Het vinden van andere locaties om asielzoekers op te vangen is een uitdaging voor het COA, dat graag de druk op Ter Apel wil verlichten. Gemeenten staan niet te springen om de verantwoordelijkheid op zich te nemen. Zoals het dorpje Bant in Flevoland, waar een aanmeldcentrum had moeten komen maar het draagvlak onvoldoende bleek onder omwonenden. Petities tegen de komst van het aanmeldcentrum werden zo’n 6.000 keer ondertekend, meldde Omroep Flevoland destijds.

Op elk gegeven moment zouden er zo’n 250 asielzoekers in het Alkmaarse kantoorgebouw moeten verblijven, dat nog flink verbouwd zal moeten worden. Dagelijks gaan er vijftig asielzoekers uit, en komen er vijftig weer bij. Tijdens hun verblijf worden allerlei controles uitgevoerd, waaronder een medische check en een achtergrondonderzoek naar de identiteit en verblijfsrechtelijke status door de Vreemdelingenpolitie.

‘We steken onze nek uit’

Tegen het AD zegt wethouder Joël Voordewind (Asielzaken, ChristenUnie) dat er waarschijnlijk een meerderheid zal zijn in de raad voor het voorstel. „We hebben afgelopen zomer allemaal de beelden uit Ter Apel gezien. En wij hebben hier plek”, aldus het voormalig Tweede Kamerlid. „We steken wel onze nek uit, want gemeenten zitten vaak niet te wachten op asielzoekers die net aankomen en nog gecheckt moeten worden.”

Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel en Migratie, VVD) lag de afgelopen maanden onder vuur vanwege de aanhoudende problemen met de opvang. Hij reageert verheugd op het nieuws op Twitter. Hij schrijft: „Echt ontzettend blij dat het college van Alkmaar dit aan de gemeenteraad voorstelt. Dit kan de opvang in Nederland ontzettend helpen.”