Nederland verliest halve finale WK hockey van België na shoot-outs

Nederland heeft de halve finale van het wereldkampioenschap herenhockey van België verloren na shoot-outs. Een misser van Seve van Ass bezegelde het lot van Oranje na een spannende reeks, waarin ook Thijs van Dam en Terrance Pieters hun shoot-out niet benutten. België treft Duitsland zondag in de finales van het WK in de Indiase stad Bhubaneswar, en Nederland strijdt op diezelfde dag om de derde plek tegen Australië.

Nederland kwam in het eerste kwart van de wedstrijd op voorsprong door een doelpunt van Jip Janssen vanuit een strafcorner. In het tweede kwart trok de Belg Tom Boon zijn team langszij. Na de rust kon Janssen weer vanuit een strafcorner scoren, maar later wist Nicolas De Kerpel ook die voorsprong weer teniet te doen met een hard ingeschoten bal.

Slechts in één andere wedstrijd werd er tegen Nederland gescoord dit WK, namelijk door Zuid-Korea. Nederland scoorde 29 keer. Deze halve finale is een echo van de finale van het WK in 2018, toen België Nederland aftroefde tijdens de shoot-outs nadat er tijdens de reguliere speeltijd geen doelpunt viel.

