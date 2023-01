Meetkunde aan zee

Zand, vindt hij, is makkelijk materiaal. Makkelijker dan stenen of zeewier. Fotograaf en ontwerper Nico Laan (1956) maakt enorme geometrische tekeningen langs de kust die soms maar van één punt, van boven, in het juiste perspectief te zien zijn. Anamorfose wordt dat principe genoemd.

Het begon met de omtrek van een enorm langgerekte toren uit een schaakspel, de lijnen in strakke geulen uitgegraven langs de vloedlijn. Gefotografeerd van boven nam de toren de juiste proporties aan en leek op beeld omhoog te komen. Inmiddels heeft Laan zijn strandmeetkunst geperfectioneerd. Hij ziet kans in de wind, met de uitgummende golven van de zee nabij, ragfijne arceringen te maken, perfecte kuilen, hele schaakborden, flarden geometrisch behang en perfecte meetkundige figuren die, geëtst op het platte zandvlak, op zijn foto’s in 3D omhoogkomen. Een bol, een cilinder, een kegel.

Waarom die meetkunde in de permanente veranderlijkheid van de kuststrook? „Om het contrast. Ik zoek de verrassing. Ik wil tijdelijk iets intrigerends toevoegen aan het landschap”, zegt Laan.