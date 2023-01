Meerdere doden na schietpartij bij synagoge in Oost-Jeruzalem

Bij een schietpartij bij een synagoge in Oost-Jeruzalem zijn zeven doden gevallen, melden de Israëlische autoriteiten. Ook raakten tien mensen gewond. De dader is gedood. De politie spreekt van een terroristische aanval. De schietpartij vond plaats in de wijk Neve Yaakov in het Israëlische deel van de stad.

De schutter opende het vuur toen mensen na de sabbatviering de synagoge verlieten. Hij werd neergeschoten toen hij in een auto probeerde te vluchten. De politie is volgens lokale media nog op zoek naar een andere verdachte.

Een woordvoerder van de door de EU als terroristisch beschouwde Palestijnse beweging Hamas heeft volgens de Israëlische krant Haaretz laten weten dat de schietpartij een vergelding is voor de legeractie van Israël donderdag op de Westelijke Jordaanoever.

Het leger doodde bij een inval in een vluchtelingenkamp bij Jenin op de bezette Westelijke Jordaanoever negen mensen. Daarop volgden raketaanvallen vanuit de Gazastrook, die door Israël weer werden beantwoord met luchtaanvallen.

De Verenigde Staten hebben de vermoedelijke terroristische aanval bij de synagoge direct veroordeeld, meldt persbureau Reuters. Het bezoek van minister Antony Blinken van Buitenlandse Zaken aan Israël van volgende week gaat volgens een woordvoerder van het ministerie vooralsnog gewoon door.

