Israëlische luchtaanvallen treffen Gaza dag na dodelijke inval op Palestijns vluchtelingenkamp

Israël heeft vrijdag meerdere luchtaanvallen uitgevoerd op de Gazastrook. Dat zei het Israëlische leger zelf in een verklaring. Veiligheidsbronnen in Gaza spreken tegenover het Franse persbureau AFP van zeker vijftien aanvallen. Getuigen en lokale media melden dat Israëlische drones raketten afvuurden op doelen in Gaza, gevolgd door het inzetten van straaljagers, zo meldt AFP. Over mogelijke slachtoffers is nog niets bekend.

De explosies troffen vooral Gaza-stad, met 2,1 miljoen inwoners een van de dichtst bevolkte gebieden ter wereld. De aanval volgde nadat het Israëlische leger rond middernacht twee raketten had onderschept boven de stad Ashkelon, zo’n twaalf kilometer ten noorden van Gaza. De militaire vleugel van Hamas beweerde wraak te hebben genomen met luchtafweerraketten en luchtdoelraketten.

Donderdag hadden Israëlische troepen ten minste negen Palestijnen gedood tijdens een inval op een vluchtelingenkamp bij Jenin op de bezette Westelijke Jordaanoever. Ten minste twintig mensen raakten gewond. Sinds de Verenigde Naties in 2005 begonnen met het tellen van de slachtoffers van het Israëlisch-Palestijnse conflict, hebben de Verenigde Naties bij geen enkele Israëlische operatie op de Westelijke Jordaanoever zo’n hoog dodental geregistreerd. Ook werd diezelfde dag een 22-jarige Palestijnse man door Israëlische troepen neergeschoten in de stad al-Ram, ten noorden van Jeruzalem.

De aanhoudende onrust komt in de week voor de komst van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Anthony Blinken. Hij bezoekt maandag in dinsdag Israël en de Westelijke Jordaanoever. Washington wil beide partijen naar eigen zeggen bewust maken van „de dringende noodzaak om deëscalatiemaatregelen te nemen”. Het Israëlische leger voert sinds begin 2021 de invallen in de bezette Westelijke Jordaanoever op. Ook de pas geïnstalleerde regering van Israël, haar meest rechtse kabinet ooit, beloofde een harde lijn in te nemen tegen de Palestijnen en de bouw van nederzettingen op te voeren op Palestijns grondgebied.

