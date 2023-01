Hoofdredacteur wetenschapsblad Quest opgestapt om wetenschappelijk discutabele standpunten

Lyn Kuyper, de interim-hoofdredacteur van het populairwetenschappelijke magazine Quest, stapt op nadat ze in opspraak raakte vanwege haar onwetenschappelijke standpunten. Zo was ze van mening dat corona niet dodelijk zou zijn en dat rijst sneller schimmelt wanneer je het uitscheldt. Uitgever Hearst maakte het vertrek van Kuyper vrijdag bekend. Haar taken worden overgenomen door de huidige managing editor Maartje de Gruyter, tot er een opvolger is gevonden.

De Volkskrant publiceerde vorige week een een reconstructie waaruit bleek dat er op de redactie van Quest sinds de aanstelling van Kuyper onvrede heerste over haar onwetenschappelijke standpunten. De redactie uitte haar zorgen bij de directie, maar die legde de klacht naast zich neer. Ondanks haar terugtreden als hoofdredacteur blijft Kuyper nog wel meewerken aan „verschillende Hearst-projecten”, en bedankt Hearst haar voor haar „leiderschap en toewijding”.

Met Quest, zoals met de meeste magazines, gaat het de afgelopen jaren slecht. In 2010 had Quest nog een oplage van meer dan 192.000 stuks, in 2021 waren dat er nog iets meer dan 74.000. De titels Quest Historie en Quest Psychologie werden onlangs opgeheven, en dertien van de negentien medewerkers werden ontslagen, onder wie alle zeven schrijvende redacteuren.