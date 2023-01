Hoe criminelen gemakkelijk geld verdienen met zorgfraude

Slechte zorg leveren maar wel voor duizenden euro’s uitbetaald krijgen. Criminelen kunnen zich makkelijk aanmelden als kleine zorgaanbieder en zo onrechtmatig grote bedragen declareren bij zorgverzekeraars. Redacteur Bram Endedijk bezocht een echtpaar dat slachtoffer werd van zorgfraude.

Lees verder: Kleine criminele zorgaanbieders kunnen door de huidige wetgeving vaak ongestraft hun gang gaan.

