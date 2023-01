Het Uur met oud-topatleet Marlou van Rhijn

Ze is vijfvoudig wereldkampioen, vijfvoudig Europees kampioen, ze won goud en brak een wereldrecord in een olympisch stadion ten overstaan van tachtigduizend toeschouwers en vele miljoenen televisiekijkers. Marlou van Rhijn- die als kind haar benen verloor- kreeg de bijnaam Blade Babe. Anderhalf jaar geleden stopte ze als paralympisch topatleet. Nu zet ze zich in om kinderen met een handicap aan het sporten te krijgen. Met Pieter van der Wielen praat Van Rhijn over haar paralympische succes en het leven na de topsport, over hoe ze is opgevoed met ‘kan niet bestaat niet’ en de mooiste balletschoenen van de klas. En over kinderen enge verhalen vertellen over een witte haai wanneer die iets té nieuwsgierig waren naar haar handicap.

