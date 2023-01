Friese probleemoplosser wordt president-commissaris bij Ajax

Pier Eringa, waar kennen we die ook alweer van?

PPP. Pier, Professioneel Probleemoplosser, aangenaam. Het zou zomaar de introductie van Eringa bij een nieuwe werkplek kunnen zijn. De afgelopen jaren dook hij zo vaak op bij organisaties waar ‘iets’ moest gebeuren dat hij langzamerhand de Johan Remkes van het bedrijfsleven is geworden. Hij was baas bij spoorbeheerder ProRail, onderzocht waar het haperde bij het CBR en begeleidde de heropening van cultureel Nederland in coronatijd.

Waarom is hij nu in het nieuws?

Eringa moet de nieuwe voorzitter van de raad van commissarissen worden van Ajax. Hij volgt Leen Meijaard op, die afgelopen november na twee termijnen zijn vertrek aankondigde.

Wat moet Ajax met een ov-bestuurder?

Eringa zat eerder bij voetbalbond KNVB in de raad van toezicht van het amateurvoetbal, maar heeft verder weinig ervaring in de voetballerij. Toch zou de combinatie wel kunnen werken: Eringa staat bekend als iemand die de boel flink opschudt. En als het zwalkende Ajax iets kan gebruiken, is het iemand die de organisatie met een kritisch oog bekijkt.

ProRail kampte al jaren met een slecht imago toen Eringa, een Fries, er in april 2015 aantrad. Het was een naar binnen gekeerde, defensieve organisatie, vaak in conflict met NS en de politiek. Eringa ging in gesprek met media, bestuurders en zijn eigen mensen en zorgde voor een transparantere cultuur. Ook werkte ProRail aan het eigen profiel.

Want ook dat geldt voor Eringa: hij schuwt de confrontatie niet. Bij ProRail verving hij kort na zijn aantreden meerdere directeuren en paste de bestuursstructuur aan. Toen het overleg met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over onveilige overwegen te lang duurde, liet hij er een paar tijdelijk afsluiten met betonblokken. Tot onvrede van het ministerie.

Ajax is een club in crisis. Trainer Alfred Schreuder werd deze week ontslagen, er is geen technisch directeur, op algemeen directeur Edwin van der Sar is forse kritiek. Eringa is van mening dat een crisis niet zomaar ontstaat. „Overkomt een crisis je? Of heb je die zelf georganiseerd? Vaak als je goed kijkt hoe een crisis is ontstaan, dan had je hem kunnen zien aankomen”, zei hij eerder tegen de Volkskrant.

Maar Eringa is wordt toch geen uitvoerend bestuurder?

Dat klopt. En daar zou het ook wel eens kunnen gaan schuren. Eringa is iemand die van aanpakken houdt. Een raad van commissarissen steekt wat dat betreft wat anders in elkaar. Die controleert vooral. In een eerder profiel van NRC werd Eringa „een Pietje Bell die graag wil winnen” genoemd. Maar wat als je niet zelf de teugels in handen hebt om je bedrijf richting die overwinning te sturen?

Daar komt bij dat Eringa bekendstaat als een flapuit. Hij zoekt de publiciteit op om dingen te forceren. „Mag Pier dat zeggen? Ja, dat mag ik zeggen”, is zijn motto. Een commissaris werkt meer vanuit de luwte.

Tegelijkertijd mag van een ervaren bestuurder verwacht worden dat die weet wanneer die zijn mond moet houden. Het is niet de eerste brand die hij mag blussen. Eerder zei hij al: „Als ik ergens voor word gevraagd, is het nooit koek en ei. Ik vind het juist een uitdaging om mijn tanden in zo’n klus te zetten.”

