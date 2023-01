Een jeugd vol incest of geweld: hoe maak je daar literatuur van?

De komende weken delen we onze favoriete afleveringen uit ons archief. Deze aflevering gaat over trauma. De laatste jaren zijn er namelijk meerdere boeken verschenen waarin schrijvers woorden geven aan een trauma uit hun jeugd.

Zo schreef Manon Uphoff in Vallen is als vliegen over het seksueel misbruik in haar jeugd, net als Griet Op de Beeck in haar roman Het beste wat we hebben. En onlangs verscheen van Philip Huff de roman Wat je van bloed weet over zijn jeugd met gewelddadige ouders. Kunnen trauma's verwerkt worden? Welke rol is daarbij weggelegd voor verbeelding en literatuur? En hoe vind je de juiste woorden om jeugdtrauma's te beschrijven? Michel Krielaars gaat daarover in gesprek met boekenredacteur Thomas de Veen en psycholoog en recensent Arthur Eaton.

In deze aflevering wordt gesproken over trauma en traumaverwerking naar aanleiding van diverse vormen van misbruik. Mocht dit je persoonlijk raken, weet dan dat hulp vragen helpt. Wie daar behoefte aan heeft, kan bellen met MIND Korrelatie (0900-1450) of met de Hulplijn Seksueel Misbruik van Slachtofferhulp Nederland (0900-9999001).

In deze aflevering besproken boeken:

Philip Huff: Wat je van bloed weet. Prometheus.

Manon Uphoff: Vallen is als vliegen. Querido.

