Edith Schippers vertrekt bij pensioenfonds DSM

Schippers noemt tegenover het vakblad twee redenen voor haar vertrek bij het pensioenfonds van DSM. Ten eerste de naderende Eerste Kamerverkiezingen, waar zij lijsttrekker is voor de VVD, en ten tweede de op handen zijnde fusie van haar werkgever DSM met het Zwitserse bedrijf Firmenich. Daardoor heeft ze niet meer genoeg tijd om voorzitter te zijn van het pensioenfonds, aldus Schippers. Het pensioenfonds van DSM en voorzitter Edith Schippers waren vrijdag niet bereikbaar voor commentaar.

Het vertrek van Schippers komt op een opvallend moment. Vorige week onthulde NRC dat Schippers een gevoelig document niet met de gepensioneerden had gedeeld. In dit stuk van de afdeling ‘Pensioen & actuariële advisering’ staat dat de problemen bij het DSM Pensioenfonds mede zijn veroorzaakt door te lage premiebijdrages door DSM. Daardoor zit er vergeleken met andere ondernemingspensioenfondsen 900 miljoen minder in de pensioenpot bij DSM – aldus het interne stuk.

Veel DSM-gepensioneerden maken zich zorgen over de zwakke financiële positie van hun pensioenfonds, de achterblijvende uitkeringen en de rol van hun oud-werkgever daarin. Ook is er kritiek op de dubbelrol van Schippers, die tegelijkertijd ‘president Europa’ van DSM en voorzitter van het pensioenfonds is, een zeer ongebruikelijke combinatie van functies.

Geen duidelijke uitleg

Schippers had afgelopen dagen grote moeite de gang van zaken rond de ingeslikte interne notitie te duiden. Voorafgaand aan de publicatie liet zij NRC weten dat het „niet aan de orde was en is” om het stuk te delen met de gepensioneerden. Afgelopen weekeinde, na de publicaties van NRC, meldde Schippers op LinkedIn dat de uitkomsten destijds wel degelijk waren gedeeld met de raad van toezicht, de vakbonden en de vereniging van gepensioneerden, „kortom met alle stakeholders”.

Gisteren had Schippers weer een nieuwe lezing: de conclusies zijn wel gedeeld, met uitzondering van de passages waarin de achterstand van het DSM-pensioenfonds op andere fondsen wordt besproken, zegt zij in een video die donderdag op de website van het pensioenfonds verscheen. De reden: het bestuur onderschreef de conclusies over de achterstanden niet. „Wij zijn van mening dat deze conclusie een mening is die niet voortvloeit uit de gegevens zoals die zijn vastgesteld,” aldus Schippers in de video.

Vooral gepensioneerden zijn boos dat hun uitkeringen de laatste vijftien jaar niet of nauwelijks gecorrigeerd zijn voor inflatie door de geldproblemen bij het pensioenfonds. Hun uitkeringen zijn in die periode een kwart in koopkracht gedaald. Het steekt oud-medewerkers vooral dat de huidige bedrijfstop 30 miljoen euro aan bonussen mag verdelen als de fusie met de Zwitsers slaagt. Wie er precies voor hoeveel meedeelt in het echelon van 300 hoogste leidinggevenden is onbekend, evenmin hoeveel DSM-bestuurder Schippers ontvangt. „Wij doen geen uitspraken over beloningsafspraken met individuele werknemers van DSM, dat geldt ook voor mij”, zei Schippers vorige week tegen NRC.

Vrijdagmiddag organiseerde de Limburgse afdeling van de PvdA een demonstratie tegen „het onbehoorlijk besturen van het DSM pensioenfonds”. Daarvoor meldden zich enkele tientallen demonstranten bij het hoofdkantoor van DSM in Heerlen. „We hebben een symbolische pensioenpot voor de top van DSM aan het bedrijf overhandigd”, zegt actieleider Jasper Kuntzelaers. „In de vorm van een toiletpot.”

Eerder deze week ging de aandelenkoers van DSM fors naar beneden doordat de krachtenbundeling met Firmenich onverwacht vertraging heeft opgelopen.

