De dodelijk verwonde Haïtiaanse journalist Romelson Vilsaint ligt met het gezicht naar beneden op de parkeerplaats van een politiebureau in de hoofdstad Port-au-Prince. De foto is eind oktober genomen. Deze week bleek dat het aantal moorden op journalisten in 2022 wereldwijd met de helft is toegenomen in vergelijking met vorig jaar. Dat komt grotendeels door moorden op verslaggevers in de drie dodelijkste landen: Oekraïne, Mexico en Haïti.

Foto AP