De watersnoodramp van 1953: hoe zeventig jaar geleden de dijken braken

Zaterdag 31 januari . Rond 22.00 uur is de storm op in Zeeland zijn hoogtepunt, maar het waterpeil daalt erna niet. Eb blijft uit.

Zondag 1 februari . Vanaf 2 uur ‘s nachts begint het water over dijken te stromen. Rond 3.00 uur bezwijken de eerste dijken, in Kruiningen, Kortgene en Oude Tonge.

Zondag 1 februari . Om 3.24 uur bereikt het water het hoogste punt in Vlissingen, 4,55 meter boven NAP.

Zondag 1 februari. Rond 5 uur in de ochtend zijn grote delen van Schouwen-Duiveland en Tholen in Zeeland, Goeree-Overflakkee, Groenedijk (Hollandsche IJssel) en de Hoeksche Waard in Zuid-Holland en delen van Noord-Brabant ondergelopen.