In april 2022 is mijn moeder op hoge leeftijd overleden. Met wat moeite hebben we de verzekeringen en abonnementen opgezegd. Toch krijgen we in januari 2023 van haar aansprakelijkheidsverzekering het verzoek of de „erven van” de rekening van die verzekering voor 2023 willen voldoen. Is de mededeling van overlijden niet helemaal correct verwerkt of is er sprake van dekking in het hiernamaals?

