Davy Pröpper toch niet uitgekeken op de voetbalwereld

Davy Pröpper is toch niet helemaal uitgekeken op de voetbalwereld. Na een jaar afwezigheid keert de Arnhemmer terug in het profvoetbal. Hij tekende donderdag een contract voor anderhalf jaar bij zijn oude club Vitesse, waar hij de afgelopen maanden meetrainde. Naar eigen zeggen kreeg hij weer oog voor de positieve aspecten van het voetbal, „ook al zijn de schaduwkanten niet zomaar verdwenen”.

De rentree van de oud-Oranje-international (19 interlands) is opmerkelijk. Begin vorig jaar stopte de middenvelder abrupt met betaald voetbal omdat hij zich niet langer thuis voelde in de sport. Hij zei zich binnen de voetbalcultuur lang te hebben „aangepast en afgesloten vanwege dat geïsoleerde gevoel”. Pröppers verhaal was een bijzonder moment van publieke kwetsbaarheid en zelfreflectie. Profvoetballers praten doorgaans niet makkelijk over hun gevoelens en lijden soms in stilte.

Pröpper verdween daarop voor een tijdje in de anonimiteit. Maar gaandeweg groeide het gemis van het voetbal. De afgelopen maanden verscheen hij weer op het trainingscomplex van Papendal, waar hij aan zijn fitheid werkte. In die periode onderzocht hij, zo luidt een verklaring op de clubwebsite donderdag, „in alle rust, of het voetbalvuurtje in hem weer volledig zou gaan branden”. Daarin kreeg hij „alle ruimte en tijd om naar mijn gevoel te luisteren”.

Mannenwereld

Pröpper, eerder actief bij onder meer PSV en het Engelse Brighton, was zijn plezier in het voetbal de afgelopen jaren verloren en kende grote moeite om „de discipline op te brengen die nodig is optimaal te presteren”, klonk het bij zijn afscheid. De beslissing kwam voor hem destijds als „een opluchting”. In de mannenwereld van het voetbal is het sowieso niet vanzelfsprekend om het thema mentale weerbaarheid bespreekbaar te maken.

Wereldvoetbalbond FIFA lanceerde in 2021 een campagne waarin aandacht wordt gevraagd voor psychische aandoeningen bij profs. Volgens destijds onderzoek van de internationale spelersvakbond Fifpro lijdde 23 procent van de actieve profvoetballers aan slaapproblemen, heeft 9 procent te maken met depressieve klachten en kampt 7 procent met angstgevoelens. Bij ex-profs lagen deze percentages nog hoger.

