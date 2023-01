CDA’er Raymond Knops vertrekt uit Tweede Kamer

Raymond Knops stopt als Tweede Kamerlid voor het CDA. Dat heeft hij vrijdag bekendgemaakt. Hij wordt bestuursvoorzitter van de lobbyorganisatie Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid (NIDV).

Knops is al ongeveer 25 jaar politiek actief. Hij begon als raadslid en werd later wethouder in de Limburgse gemeente Horst aan de Maas. In 2005 kwam hij voor het eerst in de Tweede Kamer. In kabinet-Rutte III was hij staatssecretaris en plaatsvervangend minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties. Het is de tweede CDA’er die binnen een maand tijd stopt als Kamerlid. Vorige maand stopte Harry van der Molen, vanwege zijn gezondheid.

Hij begon zijn carrière in de jaren negentig bij de Koninklijke Militaire Academie, waar hij „onze waarde, onze vrijheid” wilde verdedigen, zegt hij in zijn afscheidsverklaring. Bij de NIDV keert hij nu „na al die jaren terug naar de wereld van defensie en veiligheid”.