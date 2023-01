Via Jort Kelder kwam ik er achter dat wij rijken weer eens gepakt worden omdat we meer belasting over onze beleggingen moeten betalen. Waarom ik dat zelf nog niet wist? Daar ben ik te rijk voor. En te druk. Ik maak me liever vrolijk over de Belg die de Nederlandse vlag achter de rug van Rutte en zijn ambtgenoot De Croo verkeerd om had gehangen. Het schijnt niet met opzet gebeurd te zijn. De vlag hing goed tot er een iets te nijvere Sjefke de ruimte binnen stiefelde. Deze Vlaming had net een bezoek aan Nederland gebracht en was in Brabant langs duizenden vlaggenmasten gereden. En die vlaggen hingen met de blauwe baan boven en de rode onder.

Ik zie de vergissing in Brussel als een magistrale overwinning van onze boze boeren en weet bijna zeker dat Caroline van der Plas na de volgende verkiezingen Mark gaat opvolgen. Haar eerste daad? De vlag! Het nieuwe Nederland is geboren.

Lachen om de blunder van de zuiderburen. Dat doen dezelfde landgenoten die mij deze week het filmpje lieten zien waarin een Belgische televisiepresentatrice een vlammenwerper verkeerd omhoudt en daardoor zichzelf in de fik steekt. De arme roetveegmevrouw heeft meteen een bijnaam gekregen. Hoe ze genoemd wordt? Rachel Hazes! Ze stapt nu naar de rechter en wil een verbod op dit verschrikkelijke scheldwoord. Ik geef haar op basis van een recente Nederlandse rechtszaak een redelijke kans.

Toch zou ik me als Nederlanders niet al te vrolijk maken over de Belgische blunders. Zeker niet nu bekend is geworden dat de helft van de Nederlandse jongeren niet weet wat antisemitisme betekent. En 67 procent geen idee heeft wat genocide is. De Holocaust kunnen ze niet ontkennen omdat ze er nog nooit van hebben gehoord.

Angstaanjagende cijfers? Ik schrik nergens meer van. Zijn er nog mensen die De Slimste Mens volgen? Daarin zitten nu BN’ers die zelf niet weten waar ze bekend van zijn en die naar lucht happen als er gevraagd wordt wat ze van Franeker weten. Sporter? Zanger? IJslandse kwark? Dezelfde mevrouw die dit allemaal niet wist had ook nog nooit van De Schreeuw van Munch gehoord. Wel had ze een tatoeage van een clitoris op haar lichaam omdat volgens haar veel heteroseksuele mannen niet weten waar dat ding zit. Volgens mijn vrouw heeft ze daar gelijk in.

Maar het is dus schitterend dat er nu officieel is aangetoond dat onze jeugd gewoon oliedom is. Maar natuurlijk niet alleen de jeugd. Heeft iemand landbouwminister Adema deze week zien schutteren? Nee, ik heb het niet over zijn hopeloze mestblunder, maar over zijn voornemen om de gezellige hertenkampjes te gaan verbieden. Het kan volgens hem niet meer dat er een hek om al die Bambi’s staat. Dit zegt de man die geen enkele moeite heeft met tienduizenden kippen in een schuur waar kuikens levend versnipperd worden. Varkens in een klem is ook geen enkel probleem.

De humor druipt uit mijn tv. Zo zag ik een Kamerlid van de VVD het op voorhand aanhouden van klimaatactivisten verdedigen. Zij werden van hun bed gelicht omdat ze hadden opgeroepen om een snelweg te blokkeren. En dat mag niet. Op de vraag waarom de boeren maanden geleden niet werden aangehouden? Die hadden hun blokkades toch ook aangekondigd? En die pakten alle snelwegen! Daar had de VVD-mevrouw even geen antwoord op. Of dit krom is? Nee, liberaal.

Het geweldloze Extinction Rebellion wil een eind aan de fossiele subsidies. Omdat de planeet bijna op is. Shell-fossiel Jeroen van der Veer wist trouwens al heel lang dat het klimaat en daarmee de wereld totaal naar de kloten ging. Maar hij deed er niks aan omdat alternatieve energiebronnen niet genoeg geld opbrachten. Hij vindt zichzelf een groot leider en heeft daar een ijdel boek over geschreven. Shell doet het ondertussen financieel fantastisch.

Ik zal Jort eens bellen of ik aandelen Shell moet kopen. Maar eerst stuur ik een kaartje aan Alfred Schreuder. Wat ik erop zet? Sterkte! En ik onderteken met Daley.