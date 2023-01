Zonneautofabrikant Lightyear moet overgrote deel personeel ontslaan

Het Helmondse Lightyear, dat auto’s die draaien op zonne-energie op de markt probeert te brengen, moet een groot deel van zijn personeel ontslaan. Het dochterbedrijf waar vrijwel alle circa 650 werknemers van Lightyear zijn ondergebracht, is donderdag failliet verklaard, zo maakte het bedrijf diezelfde dag bekend.

De zonnewagen van Lightyear werd in 2016 bedacht door studenten van de Technische Universiteit Eindhoven, die een auto wilden bouwen die zichzelf kan opladen in de zon. Dat het op de markt brengen van een nieuwe auto complex en duur is, was van meet af aan duidelijk. Toch groeide het bedrijf uit tot een spraakmakende startup die honderden miljoenen aan investeringsgeld binnensleepte, ook van de overheid, toen de rentes nog laag waren.

De tijden van het gunstige investeringsklimaat zijn inmiddels voorbij, en Lightyear verkeert sinds kort in financieel zwaar weer. De eerste serie Lightyears van een kwart miljoen euro per stuk zou geproduceerd worden in Finland, maar afgelopen maandag maakte het bedrijf bekend dat de productie toch weer gestaakt moest worden. Het afblazen van de productie zou onder druk van investeerders gebeurd zijn. Dat terwijl Lightyear een week geleden nog een bestelling van tienduizend nog te bouwen goedkopere exemplaren kreeg van een leasebedrijf.