Zeven leden Extinction Rebellion aangehouden drie dagen voor geplande snelwegblokkade

Nog voor een geplande demonstratie op de A12 bij Den Haag komende zaterdag kon plaatsvinden, zijn zes klimaatactivisten donderdagochtend vroeg opgepakt. Het Openbaar Ministerie meldt dat de leden van Extinction Rebellion (XR) worden verdacht van opruiing. De snelwegblokkade zou volgens het OM „gevaarlijk en ontwrichtend” zijn.

De Utrechtsebaan, het stuk snelweg dat de actievoerders zaterdag willen blokkeren, ligt op een symbolisch gewichtige plek: tussen het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de tijdelijke Tweede Kamer. Al in december maakte XR bekend eind januari dit stuk A12 te zullen bezetten. Het aangehouden zestal, drie mannen en drie vrouwen, had gemeld mee te willen doen aan de actie en had anderen opgeroepen zich bij hen aan te sluiten. Een zevende XR-lid was niet thuis toen de politie aanklopte en werd later aangehouden.

„Oproepen tot een strafbaar feit (zoals het blokkeren van de openbare weg) geldt als opruiing”, schrijft het OM. Dat de klimaatactivisten zich zorgen maken over de opwarming van de aarde is volgens justitie „geen excuus”. Het OM verwijst naar een eerdere snelwegblokkade van afgelopen november, die „tot gevaarlijke verkeerssituaties” zou hebben geleid.

Blokkade gaat door

Extinction Rebellion laat via social media weten dat de snelwegblokkade en andere demonstraties die dag gewoon door zullen gaan. Ze verwachten zo’n duizend activisten bij de serie acties waar zal worden geprotesteerd tegen het subsidiëren van de fossiele industrie. Onder de aanwezigen zijn bestuurders van negen maatschappelijke organisaties, die hiertoe besloten als reactie op „het buitenproportionele optreden van het Openbaar Ministerie tegen activisten van XR”. Het gaat om directeuren van Greenpeace, Urgenda, Milieudefensie, FNV, De Goede Zaak, Both ENDS, Fossielvrij NL, de Jonge Klimaatbeweging en Oxfam Novib.

Voor de arrestaties heeft XR geen goed woord over. „Wij veroordelen de criminalisering van geweldloze klimaatactivisten”, aldus de organisatie. „Het recht op manifestatie wordt met voeten getreden.” Advocaat van de arrestanten Willem Jebbink noemt de aanhoudingen „buitenproportioneel”. De arrestatie van XR-activisten wordt donderdagochtend op social media veroordeeld door meerdere andere klimaatorganisaties, Volkskrant-columnist Asha ten Broeke, GroenLinks-Statenlid Anouk Gielen en de directeuren van Milieudefensie en Urgenda.