Voor mensen die geen kant op kunnen, zelfs niet in hun huis, is er Je huis op orde (SBS6)

Huizen en televisie gaan goed samen. Voor ieder is er wat. Kopers en huurders, zoekers en blijvers, verhuizers en opruimers, verbouwers en verzamelaars. Alleen al deze week hadden we op maandag De perfecte verbouwing (RTL4), op dinsdag De huizenfixers (EO) en woensdag keken we Je huis op orde (SBS6). En je kunt niet zeggen dat de programmamakers de tijdgeest niet aanvoelen. Luister even mee naar de intro van De perfecte verbouwing, waarin zes stellen kiezen uit twee ontwerpen voor hun huis van twee architecten. In virtual reality kunnen ze rondlopen in hun toekomstige, verbouwde huis. Maar dan, tromgeroffel, alarmerende stem van de voice-over: „De droom valt in duigen.” O jee, want? „Coronacrisis, oorlog in de [sic] Oekraïne.” Ja, en dus...? „Geen aannemer meer te krijgen, materialen niet meer leverbaar, stijgende prijzen.” Aah, ik snap het. De verbouwing duurt langer en kost meer. Bálen.

Kiki (32) en Sjors (31) uit Venray hebben een bouwbudget van 140.000 euro, daarmee moeten ze toch een beginnetje kunnen maken. En inderdaad, na een „stressvolle periode” is het ontwerp van de benedenverdieping, keuken en loods erachter van architect Laurien volledig gerealiseerd. Grotendeels zelf gedaan door Sjors. Het pakte wel 40.000 euro duurder uit dan begroot, zeiden ze, maar dat geld konden ze door de (toen nog) stijgende huizenprijzen makkelijk lenen.

Zorgelijke voice-over

Minder fortuinlijk zijn de deelnemers aan De huizenfixers. Ook hier een zorgelijke voice-over: „In Nederland zoeken 300.000 mensen naar een huis.” Dit programma belooft negen daarvan te helpen. Alle deelnemers zitten in een lastig parket. Een jong stel met een zoontje van 2 woont op 37 vierkante meter én hun huurcontract loopt af. Er is een moeder van 24 die gescheiden leeft van haar dochter van 2, omdat die niet bij haar op haar studentenkamer kan wonen. Een pasgetrouwd stel leeft op één kamertje bij haar ouders thuis in Almere.

De wensen variëren van zeer bescheiden (een dak en een deur) tot best onrealistisch. Esther en Yvonne moeten uit hun huurboerderij, hun 13 katten, 3 geiten, 2 ganzen, 5 kippen en nog wat muizen ook. Zij dachten aan iets vergelijkbaar groots, met een lap grond erbij voor de dieren, graag dicht bij hun werk en voor niet meer dan twee ton. Te vinden binnen een half jaar, want dan staan ze op straat.

De moeder die nog studeert krijgt een huurappartement toegewezen in een zorginstelling voor ouderen. Shaiyenne en Promise danken de Heer dat ze voor rond de 1.000 euro per maand exclusief een nieuwbouwflat mogen huren. Esther en Yvonne blijven kieskeurig alle opties afwijzen (te duur, te ver, de katten kunnen niet mee). En laten zij nou op het állerlaatste moment spotgoedkoop een eiland kunnen kopen in Friesland, met plek voor een zelf te bouwen huis, dan wel yurt én alle dieren. Daar was ik wel even ziek van, noem het jaloezie.

Voor mensen die geen kant op kunnen, zelfs niet in hun huis is er Je huis op orde. En daar worden mijn diepste woonwensen geadresseerd. Alles eruit en alleen wat je echt wil houden er weer in (iemand nog geïnteresseerd in een vleugel?) Maar om tv-hulp te krijgen moet het problematisch zijn. Zoals bij Manon en Ronald uit Berkel en Rodenrijs. Hun huis en huwelijk staan op knappen door de troep. (Vooral de zijne, hij drijft een kinderopvang aan huis). In een loods wordt hun inboedel uitgestald. 196 kledinghangers, 92 bordspellen, 388 speelgoedauto’s, etc. etc. Een opruimexpert helpt keuzes maken, de huishoudexpert en een meubelmaker herschikken ondertussen de woning. En hier wordt het gevaarlijk. De keuken, de gangkast, de kinderkamer; áltijd worden ze ingericht met onmisbare, slimme opbergsystemen. En ik ken dus mensen die beginnen met al die handige bakken en dozen aan te schaffen. Nieuwe troep om de oude in op te bergen.