Trump mag terugkeren op Facebook en Instagram

Het heeft ruim twee jaar geduurd, maar ergens in de komende weken kan de voormalige Amerikaanse president Donald Trump weer posten op Facebook en Instagram. Dat heeft Meta, moederbedrijf van de socialmediaplatforms, woensdag bekendgemaakt. Al eerder keerde het oud-staatshoofd terug op Twitter, nadat dat bedrijf was overgenomen door Elon Musk. Overigens zonder veel effect: de voorheen zeer fervente twitteraar Trump heeft nog geen enkel bericht gedeeld op dat platform.

De vraag is dan ook hoeveel gevolgen het opheffen van de verbanning van Facebook en Instagram zal hebben. Hoewel Trump op beide platforms miljoenen volgers had, lag zijn focus qua socialmediagebruik toch op Twitter. Wel gaf zijn campagneteam miljoenen uit aan advertenties op Facebook, zowel in 2016 als in 2020.

In januari 2021, in de laatste dagen van zijn presidentschap, werd hij van al zijn accounts op social media buitengesloten na de bestorming van het Capitool. De bedrijven vonden dat Trump met onder meer zijn tweets had bijgedragen aan pogingen van demonstranten om de benoeming van Joe Biden te saboteren. Ook weigerde Trump te stoppen met het delen van feitelijk onjuistheden, waarin hij beweerde dat hij eigenlijk de Amerikaanse presidentsverkiezingen gewonnen had maar dat het team van Biden zou hebben gesjoemeld met de stemmen.

Lees ook: Facebook mocht Trump weren, maar krijgt er ook flink van langs

Truth Social

Meta liet wel weten „nieuwe vangrails” te zullen opwerpen om te voorkomen dat er geen „recidivisten” op het platform komen die herhaaldelijk de regels overtreden. „Mocht meneer Trump dingen delen die onze regels schenden, zullen die posts worden verwijderd en zal zijn account worden opgeschort voor een periode van één maand tot twee jaar”, aldus Meta-vicevoorzitter Nick Clegg. In de afweging van Meta staat centraal dat de omstandigheden zo zijn veranderd sinds 6 januari 2021 dat „het risico aanzienlijk is verminderd”.

Die waarschuwing is niet voor niets: na zijn verbanning van de gangbare social media richtte Trump zijn eigen kanaal op: Truth Social. Daar deelt de Republikein zijn ideeën zonder filter met zijn volgelingen. De afgelopen twee jaar bleef hij hier doorgaan met het liegen over de verkiezingsuitslag van 2020. Ook deelde hij andere onwaarheden en complottheorieën. Op Truth Social heeft de politicus ‘slechts’ 4,8 miljoen volgers, tegenover 34 miljoen op Facebook en 87,7 miljoen op Twitter.

Momenteel bereidt Trump zijn voorverkiezingscampagne voor, om namens de Republikeinen tot presidentskandidaat te worden gekozen. De volgende verkiezingen vinden plaats in 2024. Naast Trump heeft nog niemand zich formeel kandidaat gesteld voor het presidentschap. Snapchat blijft Trump blokkeren.